Olivier Deschacht is samen met ex-Miss België-finaliste Bo Praet

Anderlecht-icoon Olivier Deschacht (42) heeft na zijn relatie met Annelien Coorevits opnieuw de liefde gevonden bij Bo Praet (27), een professioneel model uit Laarne. In 2016 werd ze nog tweede eredame tijdens de verkiezing van Miss België. “Dat we samen zijn is geen geheim, we delen gewoon niks online hierover”, zegt die.

Voormalig profvoetballer Olivier Deschacht was eerder samen met Annelien Coorevits, die in 2006 het kroontje van Miss België binnenhaalde. Met haar heeft hij ook twee kinderen, maar in de zomer van 2019 besliste het stel om na dertien jaar een punt te zetten achter hun relatie.

In september 2021 liet hij evenwel optekenen in Dag Allemaal dat hij nog niet helemaal over de breuk heen was: “Ik ben weer buiten aan het komen, maar ik heb, twee jaar later, nog niemand ontmoet bij wie ik me even goed voel. Niemand haalt 10 op 10 zoals zij. Ik moet geduld hebben, zeker? Ik heb vroeger ook lang naar de ideale vrouw gezocht, tot ik Annelien leerde kennen.”

Vandaag liggen de kaarten anders en is hij samen met de Oost-Vlaamse Bo Praet. Wie hen beiden volgt op Instagram, kreeg al een hint. Tijdens een citytrip naar Parijs postten ze in dezelfde week een foto van zichzelf met op de achtergrond de Eiffeltoren, vanop dezelfde plek.

