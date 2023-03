Meryame Kitir is weer aan de slag in het parlement

Politica Meryame Kitir (Vooruit) is sinds woensdag weer aan de slag in de Kamer. Dat kondigt ze aan via sociale media.

Meryame Kitir is weer aan het werk. Vandaag dook ze op in de Kamer, donderdag volgt ze de plenaire zitting. “Door me even terug te trekken, heb ik de kans gehad om te herbronnen omdat ik er niet alleen voor de mensen wil zijn, maar ook voor mezelf”, schrijft ze. “Ik zal bekijken hoe ik mijn rol nu nog beter kan opnemen in het parlement. Want het gaat me niet om de instituten, wel om de mensen.”

Kitir kondigde half oktober plots haar vertrek aan “op doktersvoorschrift”. In december bleek uit een interne doorlichting van haar kabinet dat ze ook niet kon terugkeren als minister van Ontwikkelingssamenwerking. Het vertrouwen tussen haar en een aantal medewerkers bleek niet te herstellen.

LEES OOK. Meryame Kitir (Vooruit) over haar ontslag als minister: “Mijn excuses als ik mensen ongewild gekwetst heb”