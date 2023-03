ACV bedolven onder kritiek omdat ze topman ontslaan zodat hij in brugpensioen kan, maar “we veranderen niet van gedacht”

Er is grote commotie ontstaan over het geplande ontslag van ACV-topman Marc Leemans. De vakbond krijgt het verwijt “sociale fraude” te plegen, of toch minstens misbruik te maken van het huidige, financieel voordelige, brugpensioen. Omdat Leemans – over enkele dagen 62 jaar – eigenlijk zelf wenst te stoppen met zijn functie, en er dus geen sprake zou zijn van “gedwongen ontslag”. Bovendien blijkt Leemans lang niet de eerste ACV-topman die zo vertrekt.