“Tragische menselijke fout” aan de basis van dodelijk treinongeval in Griekenland

Het treinongeluk in Griekenland dat dinsdagavond 38 mensenlevens eiste, is te wijten aan een “tragische menselijke fout”. Dat zegt de Griekse eerste minister, Kyriakos Mitsotakis, woensdagavond in een televisietoespraak.

Het gaat om een “ongezien” ongeval. De premier stelde de balans ook bij van 36 naar intussen al 38 doden, en tientallen gewonden. “Alles wijst erop dat het drama, spijtig genoeg, vooral te wijten is aan een tragische menselijke fout”, aldus Mitsotakis.

De meeste slachtoffers zijn jongeren, zei Mitsotakis. Na een verlengd weekend - maandag was een feestdag in Griekenland - keerden veel studenten terug naar Thessaloniki.

De premier ging al ter plaatse, en ontmoette er nabestaanden. “Ze hebben me gevraagd ‘waarom?’“, zei de premier. “We moeten hen een eerlijk antwoord geven.”

Eerder op de dag kondigde minister van Verkeer Kostas Karamanlis zijn ontslag aan, en werd de stationschef van Larisa opgepakt.

In de nasleep van het ongeval is woensdag een discussie losgebarsten in Griekenland over de staat van het spoorwegnet, dat volgens velen in verval is. De voorzitter van de spoorvakbond OSE, Kostas Genidounias, hekelde al de volgens hem gebrekkige veiligheid op de lijn die Athene en Thessaloniki, de twee grootste steden, verbindt.

Een passagierstrein uit Athene was dinsdagavond frontaal in botsing gekomen met een goederentrein uit de tegenovergestelde richting, uit de havenstad Thessaloniki. De twee treinen zouden verscheidene kilometers op hetzelfde spoor hebben gereden. Er wordt nog onderzocht hoe dat kon gebeuren.