Coronapatiënten eisen samen miljoenen na uitbraak in Tirols skioord

Ischgl, een populair skioord in Tirol. — © Daniel Kopatsch/epa-efe

De Oostenrijkse consumentenbond VSV heeft namens 121 coronapatiënten een rechtszaak ingediend tegen de autoriteiten in het land, voor een schadevergoeding van 3,4 miljoen euro. De Oostenrijkse autoriteiten worden ervan beschuldigd aan het begin van pandemie niet genoeg te hebben gedaan om wintersporters in Ischgl te beschermen.

De eisers komen uit Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Noorwegen, Denemarken, Polen en de Verenigde Staten. Zij raakten besmet tijdens een corona-uitbraak van drie jaar geleden, een van de eerste die Europa trof. De schadeclaim richt zich op de landelijke en provinciale autoriteiten, tegen wie eerder ook al individuele rechtszaken werden aangespannen. In totaal wordt zo’n 7 miljoen euro geëist.

In het populaire skioord in Tirol ontstond in maart 2020 chaos toen bleek dat het coronavirus daar om zich heen greep. Vakantiegangers vertrokken massaal en namen het virus mee naar hun thuislanden. De eisers stellen dat de autoriteiten hebben gefaald door niet tijdig te waarschuwen voor het gevaar van het coronavirus.

Volgens de autoriteiten is er verantwoordelijk gehandeld op basis van de toen beschikbare informatie.

