Straat even afgesloten omdat man naakt en volledig buiten zinnen rondloopt: “Geïmmobiliseerd voor ieders veiligheid”

In het landelijke Woumen, deelgemeente van Diksmuide, ontstond woensdag in de vooravond even opschudding. Een man liep er naakt over de straat en was volledig buiten zijn zinnen. Hij brulde, maakte wilde armgebaren en begon te slaan op verschillende auto’s. “We hebben de man moeten immobiliseren voor ieders veiligheid”, zegt de politie die vermoedt dat de man zwaar onder invloed van verdovende middelen was.

Het incident gebeurde woensdag rond 17.45 uur in de Steenstraat, op het stuk tussen de Ooievaarstraat en de Sint-Pietersstraat. Buurtbewoners hoorden heel wat lawaai op straat en zagen een man wild gesticulerend op straat lopen. De man, een veertiger uit de streek, was zo goed als naakt, en zou enkel nog een T-shirt gedragen hebben.

Hij leek volledig buiten zijn zinnen, was luid aan het roepen en bonkte met zijn vuisten op verschillende auto’s. Hem benaderen, was geen optie, dus belde iemand uit de buurt naar de politie.

Zonder slag of stoot

De politie Polder was snel ter plaatse met meerdere ploegen, ook van de interventiedienst. “Het ging om een noodsituatie waarin snel ingrijpen nodig was”, luidt het. “De man vormde niet alleen een gevaar voor anderen maar ook voor zichzelf. Het was zaak om hem snel van de straat te krijgen. Daarom hebben we de straat even afgezet, het verkeer tegengehouden of omgeleid en de man geïmmobiliseerd. Dat duurde even maar lukte zonder slag of stoot. We konden hem daarna snel in een politiecombi leggen.”

Procedure

Ook een ziekenwagen en MUG-team kwamen langs om de veertiger te helpen. “Dat is in dit geval de procedure”, vervolgt de politie. “Aangezien dit wordt aanzien als een medische noodsituatie en de man indien mogelijk snel dringende zorgen kan krijgen. Hij werd veilig overgedragen in de ziekenwagen en onder begeleiding van een politieteam naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper gebracht.”

“Waarom de man buiten zinnen was, onderzoeken we maar met wat we nu weten is het vermoeden groot dat hij zwaar onder invloed was van verdovende middelen en daardoor eigenlijk buiten zichzelf was.”