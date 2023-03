Baby van Britse aristocrate en veroordeelde verkrachter dood teruggevonden na wekenlange zoektocht

In het Verenigd Koninkrijk is een vermiste baby naar wie al weken werd gezocht, woensdag dood teruggevonden. Het twee maanden oude kindje werd in een bosachtig gebied nabij de Zuid-Engelse stad Brighton aangetroffen, meldt de Britse politie.

Enkele dagen geleden werden in dezelfde omgeving de ouders, die sinds januari samen met hun baby als vermist waren opgegeven, opgepakt. Ze worden verdacht van verwaarlozing van het kind en van onvrijwillige doodslag.

Het gaat om Constance Marten, een 35-jarige erfgename van een welgestelde aristocratische familie, en Mark Gordon (48), een veroordeelde verkrachter die al twintig jaar in een Amerikaanse cel had doorgebracht. Ze leerden elkaar kennen in 2016 en zonderden zich vrijwel meteen af van de buitenwereld.

In september van vorig jaar ging het van kwaad naar erger. Constance Marten (35) bleek zwanger te zijn van Mark Gorden (48) en het koppel besloot weg te trekken. Ze zwierven van het ene hotel naar het andere, kozen soms hun toevlucht in een hostel of Airbnb en betaalden telkens cash.

Op 5 januari verschenen ze opnieuw op de radar van de politie toen hun auto langs de M61 autosnelweg in Bolton in het Verenigd Koninkrijk stond. In panne en later uitgebrand. De politie merkte op dat Marten vermoedelijk in of rond de auto bevallen was van hun kindje en dat het nog geen twee dagen oud was toen ze de auto langs de autosnelweg achterlieten.

Toen de ouders en de baby verdwenen, was de baby nog maar enkele dagen oud. Vermoed wordt dat het vermiste echtpaar wekenlang per taxi door Engeland getrokken is, nadat hun auto begin januari nabij Manchester problemen kreeg. Ondanks de vrieskou zouden ze met hun boreling de nachten buiten hebben doorgebracht.

Het paar kon worden opgepakt na een tip aan de politie.