Duitser (45) en Oostenrijker (67) ontfutselden naaktbeelden van 20 Vlaamse tieners

Een Duitse en een Oostenrijkse man zullen in ons land terechtstaan omdat ze van minstens twintig Vlaamse jongens naaktfoto’s ontfutselden. Ze kregen die in handen doordat ze zich op Facebook voordeden als een meisje.

De 45-jarige Duitser Matthias S. had op Facebook een profiel aangemaakt, waarbij hij zich voordeed als een minderjarig meisje uit Kortrijk. Daarmee benaderde hij Vlaamse jongens, die hij naaktfoto’s probeerde af te troggelen. Zo’n twintig jongens, tussen 11 en 17 jaar, gingen daarop in. De Duitser deelde de beelden daarna met zijn Oostenrijkse vriend.

De twee werden opgepakt nadat de Duitser naar ons land was afgezakt. Hij werd op 3 april 2022 opgepakt door de Brugse politie. De agenten betrapten hem met een 14-jarige jongen in zijn auto. De jongen werd verleid met cadeautjes, in ruil voor seksuele gunsten. De Oostenrijker werd drie weken later aangehouden.

Het duo zal zich in ons land moeten verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid, online grooming, cyberlokking en het bezit van kinderporno. Op hun computers werden meer dan 10.000 beelden gevonden.