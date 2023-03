9 bewoners geëvacueerd na zware brand in centrum van Meerhout

Een zware brand heeft woensdagavond in de Violetstraat in het centrum van Meerhout een woning vernield. Twee aanpalende panden hebben schade opgelopen en zijn minstens tijdelijk onbewoonbaar. “Negen bewoners zijn woensdagavond opgevangen in het gemeentehuis”, zegt burgemeester Nele Geudens. “Donderdag wordt bekeken wat we verder voor deze inwoners kunnen doen. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.”

De brand ontstond rond 19u in een oude rijwoning met witte voorgevel op een vijftigtal meter van de Markt. De oorzaak is onbekend. De bewoner, een alleenstaande man, verblijft al enkele dagen in het ziekenhuis. Wellicht was er niemand in het pand toen de vlammen meteen snel om zich heen grepen. Er was heel veel rookontwikkeling die in het centrum bleef hangen. De buurtbewoners werden opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden. Er werd ook een BE-Alert uitgestuurd.

© Marc Peeters

De brandweer kwam massaal ter plaatse. De brand was zo hevig dat ook de panden links en rechts via het dak deelden in de klappen. “In de woning rechts woont ook een alleenstaande man”, weet de burgemeester. “Links zijn er boven het kantoor van CM vier appartementen waar in totaal acht mensen wonen. Die zijn gelukkig allemaal tijdig buitengeraakt. We hebben het gemeentehuis geopend en geïnformeerd of ze ten minste voor vannacht opvang hebben.”

Het pand waar de brand ontstond is helemaal verwoest. Er is een stabiliteitsingenieur opgetrommeld om te situatie te bekijken. Mogelijk moet het pand gesloopt worden. Bij daglicht kan ook onderzocht worden hoe groot de schade is in de appartementen. Het dak is alleszins beschadigd. Tot opluchting van de bewoners van een van de apparteme,ten kon de brandweer een tam konijn gezond en wel uit het gebouw evacueren.”

Rond 22.30u woensdagavond was de brand omschreven, maar nog niet helemaal gedoofd. “In het pand waar de brand is ontstaan ligt heel wat brandbaar materiaal wat af en toe zorgt voor opflakkeringen”, meldt een woordvoerder van de brandweer. “Daarmee zijn we nu aan het afrekenen. De aanpalende panden zijn vuur- en rookvrij.”

© Marc Peeters

(mph)