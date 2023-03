De roem, en daarna de tol van de roem: “Plots is er die enorme media-aandacht. Feestjes, geld, en enorm veel druk”

Het gaat keihard in Kruishoutem. In 2005 hangen drie sterren aan de voordeur van Hof van Cleve. Peter Goossens wordt zelf de nieuwe ster in Vlaanderen, met dank aan het VTM-programma ‘Mijn restaurant. Maar de roem eist veel. “Plots is er die enorme media-aandacht. Feestjes. Geld. En tegelijk enorm veel druk. Weinig mensen zouden dat aankunnen.”