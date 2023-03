‘Love Island’-baby op komst: deelneemster Lio (23) is zwanger van eerste kindje

‘Love Island’-deelneemster Lio (23) is zwanger van haar eerste kindje. Papa is Marvin (28), die ze leerde kennen tijdens haar deelname aan het Streamz-programma.

“An adventure is about to begin”, schrijft het stel terwijl ze de eerste echo tonen.

Zowel Lio als Marvin werden bekend dankzij hun deelname aan ‘Love Island’. Lio nam deel aan het tweede en derde seizoen. Daar leerde ze de Antwerpse makelaar Marvin kennen. Het was liefde op het eerste gezicht. Dat de twee de finale uiteindelijk niet haalden, was geen drama. Er wacht hen nu een veel mooiere beloning.

Andere ‘Love Island’-kandidaten Amandine, Jotti, Raphaëlla, Lisa en Jules wensten het koppel al proficiat.

Het is nog niet duidelijk wanneer de kleine spruit geboren wordt.