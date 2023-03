FA CUP. Kompany en Burnley ontsnappen weer in slotminuut, United blijft op roze wolk dankzij tiener en vierdeklasser Grimsby zorgt voor stunt van de dag

Woensdagavond werden in Engeland heel wat duels in de FA Cup afgewerkt. Vincent Kompany liet zich met Burnley niet verrassen en stoot door, al had het daar bloed zweet en tranen voor nodig. Ook United moest een scheve situatie rechtzetten. Vierdeklasser Grimsby zorgde dan weer voor een stunt van formaat.

De vierdeklasser Grimsby heeft het haast onmogelijke gedaan. Op verplaatsing bij het veel sterkere Southampton won het met 1-2. Southampton kwam op het einde van de tweede helft nog langszij via Theo Walcott, maar de goal werd afgekeurd voor buitenspel door de VAR.

Bij Grimsby wisten ze met hun vreugde geen blijf. De opgeblazen haringen staan symbool voor de club. — © REUTERS

Burnley is door het kleinste gaatje gekropen tegen Fleetwood Town. De bezoekers zouden een hapje moeten zijn voor de ploeg van coach Vincent Kompany, zeker na een drieste rode kaart van Cian Hayes op het einde van de eerste helft.

Maar de club uit League One hield goed stand, tot minuut 90. Op aangeven van Vitinho maakte verdediger Connor Roberts er dan toch 1-0 van. Burnley en Kompany bekeren verder en mogen naar de kwartfinales.

Mooie avond voor Manchester United

Ook Manchester United kroop door het oog van de naald. Ze stonden lang 0-1 in het krijt tegen West Ham United, maar wisten een uitschakeling en zelfs verlengingen toch te vermijden. Nayef Aguerd hielp ManU een handje met een owngoal en in de 90ste minuut gaf Garnacho de thuisploeg dan toch nog de voorsprong. In minuut 95 gaf Fred helemaal de doodsteek. De match eindigde op 3-1.

Voor de aftrap werd doelman David De Gea in de bloemetjes gezet. Hij behaalde 181 clean sheets voor het team, een record. Niemand minder dan Sir Alex Ferguson kwam de trofee overhandigen.

Een dolgelukkige Wout Weghorst bij Manchester United. — © AFP

Zure nederlaag voor Tottenham

Minder vreugde bij Tottenham want de ploeg met topspits Harry Kane mag hun droom opbergen. Ze gingen de boot in met het kleinste verschil op bezoek bij Sheffield United. De 22-jarige Iliman Ndiaye zorgde voor het enige doelpunt. Ook Arnaut Danjuma kwam in extremis nog het veld op, maar de bezoekers kregen de bal niet tegen de netten. Het bleef 1-0, een zure exit voor Tottenham.

Harry Kane (r) werd er moedeloos van. — © Action Images via Reuters

Naast Burnley, Grimsby Town, Manchester United en Sheffield United plaatsten ook Manchester City, Fulham, Blackburn en Brighton zich al voor de kwartfinales. De loting voor die kwartfinales vindt later op de avond plaats.