Man ondervraagd over verdacht overlijden van vrouw in Eeklo

De politie ondervraagt sinds dinsdagavond een man, in het kader van het onderzoek naar het verdacht overlijden van een vrouw in Eeklo.

Buren van de vrouw, een veertiger, zagen hoe dinsdagmiddag een ambulance aan haar huis stopte, in het centrum van Eeklo. Maar de ambulanciers konden geen hulp meer bieden: de vrouw was overleden. De oorzaak van haar dood blijft onduidelijk. Er zouden geen sporen van geweld op haar lichaam zijn aangetroffen. Het parket Oost-Vlaanderen gaat desalniettemin uit van een verdacht overlijden. Er is een onderzoeksrechter aangesteld.

De politie ondervraagt sinds dinsdagavond een man uit de omgeving van de vrouw. De man werd dinsdag meegenomen voor verhoor, en hij werd daarna ook van zijn vrijheid beroofd. De man houdt vol dat hij niets met het overlijden van de vrouw te maken heeft.

Het parket wacht nu op het rapport van de wetsdokter. De autopsie moet duidelijk maken hoe de vrouw om het leven is gekomen, en of er mogelijk kwaad opzet in het spel is. (cds, cel, lmb)