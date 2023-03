PREMIER LEAGUE. Leandro Trossard stuwt leider Arsenal naar zeer makkelijke zege tegen Everton

Premier League-leider Arsenal heeft in eigen huis kipkap gemaakt van Everton. Het werd liefst 4-0. Ook basisspeler Leandro Trossard mocht delen in de vreugde en strooide met een assist.

De match begon best moeizaam voor de thuisploeg. Everton hield goed stand, maar met nog enkele minuten te spelen in de eerste helft sloeg de turbo van The Gunners dan toch aan. Saka (40’) opende de score, vijf minuten later verdubbelde Martinelli (45’) de voorsprong meteen.

Ook in de tweede helft toonde de leider in de Premier League zijn klasse. In de 71ste minuut bediende Leandro Trossard middenvelder Odegaard en zo werd het 3-0. Nog geen tien minuten later deed opnieuw Martinelli (80’) de boeken helemaal toe. 4-0 zou de eindstand blijven in het Emirates Stadium.

© Action Images via Reuters

Door deze zege staat Arsenal nu vijf punten los in de stand. Eerste achtervolger Manchester City heeft 55 punten, hun stadsgenoot Manchester United stelt 49 punten. Al heeft ManU wel nog een match minder gespeeld.

Ook Liverpool en Wolverhampton speelden een inhaalwedstrijd van de zevende speeldag. Het werd 2-0 voor Liverpool. Op een doelpunt was het meer dan een uur wachten. Nunez scoorde voor Liverpool, maar het doelpunt werd afgekeurd na een duwfout op Kilman. Liverpool ging daarna wel doorduwen en scoorde uiteindelijk toch via Van Dijk (73’) en Salah (77’). Door het gelijkspel wordt Liverpool zesde met 39 punten. Wolverhampton blijft 15de met 24 punten.