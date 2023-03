Britse regering overwoog om alle huiskatten te laten inslapen aan begin van coronapandemie

Aan het begin van de coronapandemie heeft de Britse regering overwogen om alle huiskatten te laten inslapen. Dat heeft de conservatieve politicus James Bethell verteld aan Channel 4 News. “Er was een moment dat het heel onduidelijk voor ons was of huisdieren de ziekte zouden kunnen overdragen of niet”, aldus Bethell.

De politicus werkte in 2020 en 2021 als plaatsvervanger van toenmalig minister van Volksgezondheid Matt Hancock.

Een Siamese kat werd het eerste – bekende – dier in het Verenigd Koninkrijk dat met de ziekte besmet raakte. Virologe Margaret Hosie adviseerde katteneigenaren destijds dan ook om “heel voorzichtig te zijn met hygiëne”, zo meldde de Guardian.

Bethell vertelde nu aan Channel 4: “Wat we niet mogen vergeten is hoe weinig we van deze ziekte begrepen. Er was een moment dat het heel onduidelijk voor ons was of huisdieren de ziekte konden overdragen. Er was zelfs op een bepaald moment een idee dat we het publiek mogelijk zouden moeten vragen om alle katten in Groot-Brittannië uit te roeien. Kunt u zich voorstellen wat er gebeurd zou zijn als we dat hadden willen doen? En toch was er even een beetje bewijs daarrond, dus dat moest onderzocht en afgesloten worden.”

Volgens een in juni 2022 gepubliceerde studie kan het coronavirus waarschijnlijk wel worden overgedragen van katten op mensen. Maar wetenschappers benadrukten ook dat het virus veel vaker van mensen op katten wordt overgedragen dan in omgekeerde richting.

In Denemarken werden tijdens de pandemie miljoenen nertsen gedood uit bezorgdheid over de overdracht van de ziekte. De regering viel daar uiteindelijk door de uitroeiing die onterecht bleek.

Bethell sprak met Channel 4 over de chaotische begindagen van de aanpak van de coronapandemie, naar aanleiding van kritiek op voormalig gezondheidsminister Matt Hancock nadat zo’n 100.000 Whatsapp-berichten gelekt werden naar de Daily Telegraph.