Erfgenaam van Colombiaanse drugsbaron “Otoniel” dood teruggevonden

Otoniel zelf bij zijn arrestatie in 2021. — © EPA-EFE

Een van de vermeende erfgenamen van de opgepakte Colombiaanse drugsbaron Dairo Antonio Usuga, beter bekend onder de alias “Otoniel”, is woensdag dood aangetroffen in het noordwesten van Colombia. Dat heeft een politiefunctionaris bekendgemaakt.

Het lichaam werd naast de weg aangetroffen en werd geïdentificeerd als dat van Wilmar Antonio Quiroz, alias “Siopas”, de nummer twee van de Clan Del Golfo. Dat kartel staat ook wel bekend onder de naam “Autodefensad Gaitanistas de Colombia (AGC)”.

De Colombiaanse autoriteiten beschouwen “Siopas” samen met twee anderen, “Chiquito Malo” en “Gonzalito”, als de opvolgers van Otoniel. Die laatste werd afgelopen jaar aan de Verenigde Staten uitgeleverd.

Siopas zou alle operaties van de clan hebben geleid in het district Choco, in het westen van het land. Daar concurreert de AGC met de ELN, oftewel het marxistische Nationaal Bevrijdingsleger, voor controle over verschillende drugsroutes.