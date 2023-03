Panamees Hooggerechtshof weigert homohuwelijk te erkennen: “Geen grondrecht”

Sinds 2016 ontving het Panamese Hooggerechtshof verschillende beroepen van koppels van hetzelfde geslacht tegen de Gezinswet, die enkel het huwelijk tussen een man en een vrouw erkent. Volgens de koppels is dit ongrondwettelijk. Daarom verzochten ze erkenning van hun huwelijken die in andere landen waren gesloten.

Hun verzoek ving bot bij het Hooggerechtshof. “Ondanks de veranderingen die zich in de realiteit kunnen voordoen”, geniet het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht “geen conventionele en grondwettelijke erkenning” in Panama, zo valt te lezen in de uitspraak van het Hof op 16 februari. Zes van de negen rechters van het Hof gaven hun goedkeuring.

Volgens het Hooggerechtshof zijn de normen van de Gezinswet “objectief en rationeel gerechtvaardigd door het algemeen belang om de voorkeur te geven aan verbintenissen waaruit gezinnen kunnen worden gesticht en die de menselijke soort en bijgevolg de samenleving in stand houden”.