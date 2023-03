Geneviève Lhermitte is dag op dag 16 jaar na de moord op haar vijf kinderen geëuthanaseerd

De vrouw vermoordde op 28 februari 2007 haar vijf kinderen Yasmine, Nora, Myriam, Mina, en Mehdi (respectievelijk 15, 12, 10, 7, en 3 jaar oud). In de gezinswoning in Nijvel riep ze de kinderen één voor één bij zich in de badkamer, waar ze hen de keel doorsneed. Haar echtgenoot en de vader van de kinderen, Bouchaïb Moqadem, was op dat moment op reis in het buitenland.

Volgens de gerechtspsychiaters op haar assisenproces in 2008 was Lhermitte zwaar depressief en ontoerekeningsvatbaar op het moment van de feiten, en moest ze geïnterneerd worden. De jury volgde dat advies echter niet, en veroordeelde haar tot een levenslange gevangenisstraf.

Vrij onder voorwaarden

In 2019 mocht Lhermitte de gevangenis van Vorst verlaten onder voorwaarden. Eén van die voorwaarden was dat ze eerst zou worden opgenomen in een gesloten psychiatrische instelling om daar een doorgedreven behandeling te volgen. Pas later zou werk gemaakt worden van een daadwerkelijke terugkeer naar de maatschappij, weliswaar nog steeds onder strikte begeleiding.

Sindsdien verbleef Lhermitte in een psychiatrisch centrum in Manage, nabij Charleroi. Lhermitte was naar verluidt echter opnieuw zwaar depressief geworden, en ondernam in september 2021 een zelfmoordpoging.

Onlangs werd de inmiddels 56-jarige Lhermitte dan opgenomen in het Leonardo da Vinci-ziekenhuis in Charleroi. Daar verzocht ze om en kreeg ze de toelating voor euthanasie wegens ondraaglijk psychiatrisch lijden. Die procedure werd dinsdag – dag op dag 16 jaar na de moord op haar kinderen – uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de vrouw bewust om die datum had verzocht.

Xavier Magnée, de advocaat die Lhermitte bijstond tijdens haar assisenproces, wilde enkel kwijt dat “die vrouw veel heeft geleden, de hemel zal haar ontvangen”.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.