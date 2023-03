Genk/Houthalen-Helchteren

Twee dagen op rij viseerden brandstichters een frituur aan de Weg naar As in Genk. De zaak ging in vlammen op. In het onderzoek houdt de politie alle pistes open, maar er wordt onder meer gekeken naar de verhuurder. Hij is een ex-Hells Angel die momenteel onder elektronisch toezicht staat.