Osasuna zet eerste stap richting Spaanse bekerfinale, verrassend viertal nog over in Franse bekercompetitie

Osasuna heeft in de heenwedstrijd van de halve finale in de Copa del Rey met 1-0 gewonnen van Athletic Bilbao. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel vlak na rust, via Marokkaans international Abde Ezzalzouli (47.). De terugwedstrijd in Bilbao staat gepland voor 4 april. In de andere halve finale nemen FC Barcelona en Real Madrid het donderdag tegen elkaar op.

Marseille is verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van de Franse beker. Tweedeklasser Annecy hield de Franse grootmacht op 2-2 na 90 minuten voetballen, waarna ze de sterkste waren in een lange strafschoppenreeks.

Marseille kwam na een halfuur op voorsprong via Jordan Veretout (29.), maar vlak na rust keerde Annecy de situatie helemaal om. Met doelpunten van Sahi (53.) en Mouanga (59.) kwam Annecy zelfs op voorsprong. Marseille miste in de 85e minuut nog een strafschop, maar Mughe (90+6.) liet het Stade Vélodrome ontploffen in het absolute slot van de wedstrijd met een ultieme gelijkmaker. Penalty’s moesten beslissen. Daarin miste Balerdi bij een 6-7 stand.

© AFP

Annecy pakt zo het laatste ticket voor de halve finales, waar het kan uitkomen tegen Lyon, Nantes of Toulouse.