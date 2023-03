Zonhoven

Zestig jaar geleden klopte Willy Schepers (79) zijn eerste werkdag bij Lilac in Zonhoven. De naam van het zuivelbedrijf is intussen veranderd in Limelco, maar Willy is er nog steeds aan de slag.

“Ik kom hier gewoon mijn hobby beoefenen”, vertelt hij. En de jonge generatie, die kan hem bijna niet volgen. “Zijn fysiek is legendarisch, en zijn ervaring is goud waard.”