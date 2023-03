SJOTCAST. Frank en Franky #4: “Ik wil iets nieuws lanceren: The Masked VAR. Niet weten wie achter de schermen zit, zou veel oplossen”

Onze voetbalpodcast Sjotcast heeft er een broertje bij. In ‘Frank en Franky’ bespreken VRT-icoon Frank Raes en ex-Rode Duivel Franky Van der Elst tweewekelijks de voetbalactualiteit, gekoppeld aan verhalen uit hun eigen carrières. In aflevering 3 vertelt Yanko over zijn telefoontje met Juan Lozano, heeft Frank begrip voor de VAR en werpt Franky een Nederlandse trainer een bloemetje toe.