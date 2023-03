Onthaalmoeder uit Kessel-Lo tijdelijk geschorst na ernstig incident met zwaargewonde baby

De onthaalmoeder in Kessel-Lo bij wie zich dinsdag een ernstig incident met een baby van zes maanden heeft voorgedaan, is tijdelijk geschorst door het Agentschap Opgroeien. Dat meldt het Agentschap donderdag. De ouders van de kinderen die bij de onthaalmoeder werden opgevangen, zijn woensdag op de hoogte gebracht.

Het incident gebeurde dinsdag omstreeks 10.30 uur. Volgens de verklaringen van de 33-jarige onthaalmoeder viel het kindje uit haar armen op een verzorgingstafel. Het meisje werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar een hersenbloeding en een schedelfractuur werden vastgesteld.

Die verklaringen blijken niet te stroken met de verwondingen die het kindje opliep, zo meldde het parket woensdagnamiddag, op basis van de bevindingen van de wetsdokter. Het parket van Leuven is intussen een onderzoek naar de onthaalmoeder gestart wegens opzettelijke slagen en verwondingen.

“Uit voorzorg”

De beslissing om de onthaalmoeder tijdelijk te schorsen, werd intern bij het Agentschap dinsdagmiddag al genomen. “We hebben uit voorzorg gehandeld”, zegt woordvoerder Nele Wouters. “Er was weinig informatie voorhanden, en we wilden de impact op alle betrokkenen beperken.”

De schorsing geldt in principe voor drie maanden maar als er sneller duidelijkheid komt, kan er sneller een definitieve beslissing genomen worden. Die kan er ofwel in bestaan dat de onthaalmoeder opnieuw aan de slag kan, ofwel wordt gekozen om de opvang definitief te sluiten.

Opvang voor andere kinderen

Woensdagmiddag werd de beslissing meegedeeld aan de ouders van de opgevangen kindjes en aan de betrokken organisatie. Woensdag om 15 uur kwam de mededeling van het parket dat er een onderzoek wegens opzettelijke slagen en verwondingen is opgestart.

Op het moment van het incident waren nog twee andere kindjes aanwezig. In totaal vangt de onthaalmoeder vijf kinderen op. Er zitten nog twee extra kinderen in de opstartende fase. Voor deze zeven kinderen zoekt Zorg Leuven, waaronder de onthaalmoeder opereert, een noodopvangplaats. “We zijn er gerust in dat we snel plekken kunnen vinden”, zegt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven.

Het Agentschap laat nog weten zich benadeelde partij te stellen in het onderzoek van het parket, zodat het inzage in het dossier kan krijgen.