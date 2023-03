Celstraf en 5 jaar rijverbod voor vrouw (26) die onder invloed moeder van twee doodreed: “Dit is uw laatste kans”

Op 7 november vorig jaar veroorzaakte G.B. in totaal liefst drie verkeersongevallen. Na twee ongevallen met stoffelijke schade en vluchtmisdrijf in Tielt, reed de 26-jarige vrouw langs de Torhoutsesteenweg in Loppem fietser N.V. uit Veldegem dood. De moeder van twee kinderen had geen schijn van kans.

G.B. was eerder die dag ontslagen uit de psychiatrische afdeling van AZ Sint-Jan Brugge waar ze verbleef omwille van donkere gedachten en een verslavingsproblematiek. Omdat ze er drie keer betrapt was op het gebruik van alcohol tijdens haar verblijf, uitdrukkelijk verboden, werd de jonge vrouw uit de afdeling gezet.

Ongeschikt om te rijden

De Brugse politierechter oordeelde donderdagochtend dat de vrouw voor het dodelijke verkeersongeval waarbij N.V. het leven liet, een celstraf van 18 maanden met probatie-uitstel, een rijverbod van 5 jaar en het opnieuw afleggen van alle proeven en een geldboete van 500 euro krijgt.

Daarnaast is de vrouw ook lichamelijk en geestelijk ongeschikt verklaard om nog te rijden. Het rijbewijs van de vrouw werd na het ongeval al afgenomen. Voor de vluchtmisdrijven met stoffelijke schade die voorafgaand aan het dodelijk ongeval plaatsgevonden hebben, krijgt de vrouw tweemaal een geldboete van 50 euro en eenmaal een boete van 200 euro met verval van drie maanden.

Residentiële opname

De vrouw moet zich de komende tijd dus aan enkele voorwaarden houden, waaronder een residentiële opname in een instelling en het hebben van een vast adres. De Brugse politierechter sprak de dame na afloop kordaat toe. “Het overlijden van N.V. was vermijdbaar, we geven je een laatste kans”, begint de politierechter. “Maak nog iets van uw leven, mevrouw!”

Het is nog niet duidelijk of G.B. en meester Capoen in beroep zullen gaan tegen de beslissing.