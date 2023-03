Aantal werklozen in Vlaanderen stijgt voor vierde maand op rij

Het aantal werklozen in Vlaanderen is in februari - voor de vierde maand op rij - gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB.

Vlaanderen telde eind februari 190.000 werklozen of werkzoekenden zonder werk. Dat is 3,1 procent hoger dan een jaar geleden. De werkzoekendengraad - de verhouding van het aantal werklozen in Vlaanderen ten opzichte van de Vlaamse beroepsbevolking - bedraagt 6 procent. Een jaar eerder was dat 5,8 procent.

Net zoals de voorbije maanden nam vooral het aantal werklozen toe die minder dan een jaar zonder werk zitten (+24 procent op jaarbasis). Ook zijn er opvallend meer hooggeschoolde werklozen (+10 procent). “Deze stijging wordt in belangrijke mate gedreven door hooggeschoolden met de Oekraïense nationaliteit”, stelt de VDAB.

De Oekraïners maken ook dat het aantal werkzoekenden met een nationaliteit van buiten de Europese Unie op jaarbasis met meer dan 10.000 (of 39 procent) is gestegen. “Bijna de helft van de toename is toe te schrijven aan burgers met de Oekraïense nationaliteit (+5.045 tussen februari 2022 en februari 2023)”, aldus de VDAB.

Ook Brusselse werkloosheid gestegen

Ook in het Brussels Gewest is de werkloosheid in februari licht toegenomen. Het grootste deel van de stijging is toe te wijzen aan Oekraïners die zich als werkzoekende hebben ingeschreven. Dat blijkt uit de statistieken van arbeidsbemiddelaar Actiris.

Brussel telde eind februari 87.738 werkzoekende werklozen. In vergelijking met dezelfde maand een jaar geleden gaat het om een stijging met 2.038 personen of 2,4 procent. Het aantal werklozen die recht hebben op een uitkering, daalde in vergelijking met vorig jaar wel met 4 procent tot 51.245.

De stijging is grotendeel toe te schrijven aan de toestroom van Oekraïense vluchtelingen. Vorige maand waren 1.567 Oekraïners ingeschreven bij Actiris, tegenover 99 een jaar eerder. Zonder ze erbij te tellen zou de Brusselse werkloosheid maar met 570 personen of 0,7 procent zijn toegenomen, merkt de arbeidsbemiddelingsdienst op. De werkloosheidsgraad komt uit op 15,3 procent. Onder jongeren bedraagt die zelfs 24,6 procent. Het aantal werkzoekende werklozen onder de 25 jaar steeg met 7,7 procent tot 9.486.

In vergelijking met februari 2022 kwamen er vorige maand 10 procent minder nieuwe vacatures rechtstreeks binnen bij Actiris. “De belangrijkste verklaring hiervoor heeft te maken met de vertraging van de economie veroorzaakt door de energie- en inflatiecrisis”, zegt Actiris. Afgezet tegen de statistieken van januari daalde de werkloosheid in februari licht met 254 personen of 0,3 procent.