Politie krijgt ongerust telefoontje over ‘reusachtige drone’, maar kan bewoner al snel geruststellen

Venus en Jupiter waren afgelopen dagen glashelder te bewonderen. Al had niet iedereen door dat de planeten zo zichtbaar aan de hemel prijkten. De Kortrijkse politie kreeg telefoon voor... het gebruik van een reusachtige drone.

Na zonsondergang kon je deze week aan de westelijke horizon zien hoe Venus en Jupiter elkaar ‘bijna’ raakten. Ze bewegen al enkele weken naar elkaar toe en stonden 1 en 2 maart het dichtst bij elkaar. Al is dat relatief, want in werkelijkheid staan ze dan nog altijd bijna 700 miljoen kilometer van elkaar.

De planeten stonden zo dicht bij elkaar dat de Kortrijkse politie een telefoontje kreeg van een ongeruste bewoner uit de Munkendoornstraat in Kortrijk. Die dacht een reusachtige drone te spotten. De politie ging ter plaatse verifiëren of het inderdaad een drone betrof, maar kon de Kortrijkzaan geruststellen.