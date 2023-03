Reisklinieken verwachten lange wachttijden in aanloop naar de zomer

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen verwacht lange wachttijden in alle Belgische reisklinieken de komende maanden. Dat komt door een sterke toename in het aantal reisconsultaties, laat het ITG weten.

“Vanaf mei tot eind augustus verwachten wij een grote drukte in alle reisklinieken”, meldt het instituut, dat vraagt om vaccinaties op tijd in te plannen. In 2022 liepen de wachttijden op tot zeven weken. Ook de reiskliniek van het UZ Gent bevestigt dat reizigers best niet te lang wachten om contact op te nemen.

Artsen van het ITG houden per maand in de zomer bijna tweeduizend reisconsultaties. Vaccins zoals het gelekoortsvaccin - verplicht voor reizen naar Colombia, Senegal, Tanzania en Ghana - kan je enkel krijgen in een erkend vaccinatiecentrum.

“Vanaf de paasvakantie kunnen de wachttijden oplopen”, zegt professor Ula Maniewski-Kelner, infectioloog bij de ITG-reiskliniek. “Van sommige vaccins heb je ook meerdere dosissen nodig, waarvan de eerste dosis een geruime tijd voor je reis. Reizigers plannen best vanaf nu hun reisconsultatie.”

Via de website Wanda kan je gratis de nodige vaccinaties en gezondheidsrisico’s voor elk land bekijken.