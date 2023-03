Liam De Smet wil met Club NXT ook tegen eeuwige rivaal Anderlecht uitblinken: “Mijn eerste goal als prof was speciaal moment”

Club NXT zet z’n opmars in de Challenger Pro League verder en ook Liam De Smet (18) laat zich daarbij niet onbetuigd. Nog iets meer dan tweelingbroer Lenn is Liam al enige tijd een vaste waarde. De centrale middenvelder maakte vorig weekend tegen Beveren (3-0-zege) zijn eerste goal in het profvoetbal en wil daar op bezoek bij RSCA Futures graag een verlengstuk aan breien.

RSCA tegen Club. Ook al zijn het maar de Futures tegen NXT, zowel in Anderlecht als in Brugge maakt dit duel veel los. “Bij de jeugd was dat niet anders”, herinnert Liam De Smet zich nog. “Het waren altijd geladen matchen en dat zal nu niet anders zijn, zeker omdat we niet op de Heizel maar in het Lotto Park spelen.”

Liam en Lenn De Smet maken het al mee sinds hun elfde. De tweelingbroers zijn afkomstig van het Oost-Vlaamse Volkegem, een deelgemeente van Oudenaarde, de koersstreek zeg maar. De tweeling volgt het wielrennen wel, maar het was toch altijd al voetbal wat de klok sloeg. Eerst in Volkegem, al snel bij AA Gent en nu al meer dan zeven jaar bij Club Brugge. “De keuze voor blauw-zwart was niet zo moeilijk. Het is de grootste club van het land met de beste jeugdopleiding”, zegt Liam De Smet, een middenvelder. “Posities zes en acht liggen mij het best. Een voorkeur heb ik niet, maar op de acht kan ik wel iets vaker mee naar voor gaan en al eens een goal maken.”

Zoals zaterdag het geval was in de 3-0-zege tegen Beveren. “Een speciaal moment, want het was mijn eerste goal ooit als prof”, aldus Liam De Smet, die het derde doelpunt scoorde en daarmee de zege tegen een titelkandidaat nog wat meer glans gaf. “Het was inderdaad een referentiematch. We staan nu gedeeld derde en ergens leeft wel die gedachte om dat zo te houden. We wonnen twee keer tegen RWDM en nu ook tegen Beveren. Nu is het aan ons om te blijven bevestigen.”

Springplank naar A-kern

Volgens Liam De Smet zijn die knappe resultaten ook de verdienste van de trainer. Nicky Hayen blijkt de juiste man op de juiste plaats. “Het voelde meteen goed aan in de voorbereiding. Er is een goede klik met de groep en dat merk je aan de beleving en de resultaten.”

Club NXT is de springplank naar de A-kern. Chemsdine Talbi maakte onlangs de overstap, maar ook Liam De Smet hoopt die stap binnenkort te kunnen zetten. “Iedereen hoopt te kunnen doorgroeien naar de eerste ploeg en stappen te zetten in z’n carrière. Vorig jaar tekende ik voor één seizoen bij met een optie, maar die is intussen gelicht. Ik kan echt nergens beter zitten.”