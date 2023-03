Vrijdag verkeershinder verwacht in heel Vlaanderen door betoging van boeren

In alle Vlaamse provincies zijn er verzamelpunten voor de aangekondigde betoging. Vanaf zes uur ‘s ochtends zullen actievoerders van daaruit met tractoren via secundaire wegen naar Brussel rijden, waar ze vanaf 10 uur worden verwacht. De land- en tuinbouwers zullen in de namiddag via dezelfde steenwegen de hoofdstad verlaten.

De uitvalswegen rond Brussel die de actievoerders zullen gebruiken zijn de N1, de N2, de N8 en de N9. Op de website van de federale politie en de Boerenbond zijn gedetailleerde kaarten beschikbaar met de verschillende vertrekplaatsen. De tactorcolonne zal onder meer door Lier, Mol, Diest, Hasselt, Sint-Truiden, Leuven, Mechelen, Torhout, Izegem, Tielt, Deinze, Gent, Oudenaarde, Dendermonde, Aalst en Ninove rijden.

De federale politie raadt bestuurders van voertuigen aan om de gewestwegen en de ruime omgeving errond te vermijden en om gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen, zoals de fiets of de trein. Wie kan, werkt vrijdag op aanraden van de federale politie het best thuis.