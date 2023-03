Coronavirus ontstond in Chinees labo volgens FBI, maar virologen wereldwijd wijzen op politiek spelletje

De FBI heeft voor het eerst formeel gezegd dat zij geloven dat het coronavirus ontstaan en ontsnapt is uit een Chinees lab. Maar virologen wereldwijd gaan niet mee in die uitspraken en spreken eerder van een politiek spelletje tussen het Westen en China.

“De FBI schat al geruime tijd in dat de oorsprong van de pandemie hoogstwaarschijnlijk een potentieel laboratoriumincident is”, zei FBI-directeur Christopher Wray dinsdag tegen Fox News. Die theorie kwam tijdens de pandemie geregeld naar boven, maar werd tot nu toe nooit bevestigd. De Wereldgezondheidsorganisatie stuurde experten naar Wuhan, waar het virus voor het eerst werd vastgesteld, maar moest het onderzoek staking door politieke belemmering over heel de wereld.

Ook de FBI toont geen bewijzen en zegt dat details nog geheim zijn, omdat het onderzoek nog loopt. Maar Wray zei wel dat China “zijn best heeft gedaan” om de bron van de wereldwijde pandemie “te verdoezelen” en dat ze het onderzoek hebben proberen te “dwarsbomen.” “Een potentieel lek in een lab onder de controle van de Chinese regering” heeft geleid tot een wereldwijde virusuitbraak “die miljoenen Amerikanen het leven heeft gekost”, klinkt het.

“Zinloos”

China zelf heeft de beweringen verworpen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken deelde mee dat het onderzoek naar de oorsprong van het virus een wetenschappelijke aangelegenheid is, die “niet mag worden gepolitiseerd”.

Een mening die ook virologen wereldwijd delen. De Nederlandse viroloog Marion Koopmans, die namens de WHO onderzoek deed, noemt de uitspraken van de FBI “zinloos” in een gesprek met De Telegraaf. “Het is een politiek spel geworden, waarin het Westen steeds feller naar China wijst en andersom. Daardoor ligt het onderzoek stil. Daarom snap ik ook niet waarom de FBI nu weer met deze uitspraak komt. Dat is gewoon heel jammer. Want ook al acht ik het heel onwaarschijnlijk, we kunnen de labtheorie nog niet 100 procent uitsluiten.”

Tom Wenseleers, biostatisticus aan de KU Leuven, zegt in een reactie bij De Morgen dat dit soort grote claims sterk bewijs nodig hebben. “Maar er is absoluut geen nieuw element. De aanhangers van de lablektheorie jagen spoken na.” En ook David Robertson, professor virusgenomica en bio-informatica aan de universiteit van Glasgow, zegt aan de BBC dat een natuurlijke oorsprong plausibeler is. Hij wijst daarbij naar de befaamde dierenmarkt in Wuhan. Net zoals vele andere virologen en experten.

