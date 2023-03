Tesla wil prijs voor elektrische wagens (op lange termijn) halveren

Tesla-topman Elon Musk gaat ervan uit dat elektrische wagens in de toekomst een heel stuk goedkoper zullen worden. Dat heeft hij woensdag gezegd tijdens de jaarlijkse ‘investor day’ van de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens in Texas. Volgens Musk moet het mogelijk zijn om de kosten voor toekomstige generaties met de helft terug te dringen.

Concrete uitvoeringsplannen stelde Musk niet voor. Analisten hadden nochtans verwacht dat hij een kleinere en meer betaalbare elektrische wagen van Tesla zou aankondigen, maar dat deed de topman niet. De markt reageerde dan ook teleurgesteld op de vage aankondigingen. Het aandeel Tesla verloor in de nabeurse handel meer dan 5 procent.

Tesla leverde vorig jaar zowat 1,3 miljoen voertuigen aan klanten. De autobouwer heeft zich tot doel gesteld om tegen 2030 jaarlijks zowat 20 miljoen elektrische wagens te bouwen, hetgeen door de toplui nog eens bevestigd werd. Financieel topman Zach Kirkhorn gaat ervan uit dat het bedrijf zes keer meer zou moeten investeren dan nu het geval is, om dat doel te bereiken. De kosten zouden volgens hem kunnen oplopen tot 175 miljard dollar.

Tesla beschikt momenteel over een productiecapaciteit van bijna twee miljoen voertuigen per jaar. In vergelijking met de traditionele autoconcerns is dat weinig. Zo produceerde Volkswagen in zijn beste jaar bijna 11 miljoen voertuigen.