Twee op drie Belgische gezinnen is niet financieel weerbaar

Zo’n 64 procent van de Belgen is niet financieel weerbaar. Het gaat om een combinatie van een financieel ongezonde situatie (28 procent) waarbij men niet rondkomt met zijn inkomen, maar ook om financieel kwetsbaren (36 procent), die slechts over een beperkte spaarbuffer beschikken en zich zorgen maken over de toekomst. Dat blijkt uit een rondvraag van consultant Deloitte bij 4.000 Belgen, in samenwerking met de universiteit Gent en bank Argenta.

“We zijn bezorgd, want het is geen klein fenomeen, de uitdaging is groot”, zegt Kasper Peters van Deloitte bij de voorstelling van de studie. Tegelijk wordt genuanceerd dat het hier niet gaat om een studie over armoede. “Mensen met een inkomen van 3.000 euro kunnen ook financieel kwetsbaar zijn”, klonk het, “als men het gevoel heeft geen controle te hebben over zijn financiële situatie.”

Deloitte vindt het net belangrijk om de problematiek van financiële gezondheid “holistisch” te benaderen, dus niet alleen op basis van inkomen en uitgaven, maar ook te kijken naar sparen, schulden, planning en vaardigheden. En dan is er nog werk aan de winkel.

Zelfs bij de financieel weerbare gezinnen (12 procent van de Belgen is financieel gezond en 24 procent financieel toereikend) blijkt bijvoorbeeld dat ze slechte planners zijn.

Deloitte roept daarom op, naar het voorbeeld van Nederland waar twee jaar geleden een gelijkaardig onderzoek gebeurde, om samen te werken in een breed ecosysteem van onder meer banken, werkgevers, onderwijs, non-profit en overheid, om de financiële weerbaarheid van de Belgen te verbeteren.

Concreet kunnen bijvoorbeeld regulatoire ingrepen worden gedaan, zoals de mogelijheid van een omgekeerd woonkrediet om huiseigenaars meer gemoedsrust te bieden als ze later de factuur van het WZC moeten betalen. Ander voorbeeld: wisselgeld op de bankrekening vanaf 18 jaar automatisch beleggen, levert een spaarpotje op van 150.000 à 200.000 euro.