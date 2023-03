Wij deden de test: zo hard zal je het plan van Van Peteghem echt voelen aan de kassa

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) stelt een fiscale hervorming voor waarbij we meer dan 1.000 euro netto per jaar extra zouden verdienen, maar waarbij er in ruil wel wat btw-tarieven aangepast worden. Zo zou er 1 miljard euro extra aan taksen moeten komen op consumptie, om de maatregel te betalen. Vlees, vis, zuivel, koffie, olie,... worden duurder, maar fruit en pampers goedkoper. Wat is de impact van dat plan op onze winkelkar?