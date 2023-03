Stefano Marzo gidst FCV Dender naar zijn thuisstad Lommel: “Ik werd deze week al aangesproken bij de bakker en de slager”

De rechtsachter bij FCV Dender Stefano Marzo woont nog steeds in Lommel en betreedt vrijdag in het Soevereinpark dan ook bekend terrein. Na de bevrijdende zege tegen Excelsior Virton wil de topschutter maar wat graag een appeltje voor de dorst oogsten in Noord-Limburg.

Stefano Marzo weet nog niet of hij vrijdag na de wedstrijd mee de spelersbus op moet naar Denderleeuw. “Ik polste al eens bij de coach, maar Timmy Simons vertelde me dat hij het nog eens zou bekijken”, lacht Marzo. “Een zege zou hem misschien wel eens kunnen overtuigen, maar die behalen wordt niet evident. Lommel SK telt achttien punten voorsprong op de degradatieplaats van Virton en moet uiteraard niet meer achteromkijken. Het kan dus zonder druk spelen. Voor mezelf wordt het een plezante match. Deze week werd ik al bij de bakker en de slager aangesproken over de komende wedstrijd. Ik ken ook wel wat Lommelse spelers. Met Robin Henkens zat ik samen in de trainerscursus voor het UEFA A-diploma en met Stijn Wuytens pendelde ik steeds met het PSV-busje naar Eindhoven. De Lommelse T2 Willem Weijs ken ik persoonlijk. In de reguliere competitie mochten we ons gelukkig prijzen dat we een punt grepen in Limburg. Inmiddels liet Lommel al enkele spelers vertrekken.”

Marzo blijft niet blind voor de moeizame tweede helft tegen Virton, toen Dender door het oog van de naald kroop. “Tegen Virton speelden we een sterk halfuur in de eerste helft toen we hen met veel druk naar voren bij het nekvel grepen. Het was een andere aanpak, die veel energie vergde en waaraan we ook nog moesten wennen. In de tweede helft kenden we een terugval en werd het harken. Tegen Virton stond het resultaat voorop, niet de manier waarop. De komende matchen moeten we wel vooruitgang boeken en het de tegenstrever moeilijker maken. De intensiteit ligt een stuk hoger dan voorheen, maar we moeten het niveau wel langer dan een halfuur aanhouden.”

Vernieuwende aanpak

Met de trainerswissel Van Acker-Simons ruilde FCV Dender een vakman met tonnen ervaring en een lange staat van dienst voor een trainer die nog maar net komt piepen, maar wel kan bogen op meer dan duizend wedstrijden als profvoetballer. “Als trainer weet je dat je mag beschikken wanneer de resultaten uitblijven”, aldus Marzo. “Ik maakte in mijn carrière al vele trainerswissels mee en schrik er dan ook niet meer van op. Met Timmy Simons kregen we een trainer van een jongere generatie die voor een vernieuwende aanpak en een andere insteek kiest. We trainen nu ’s ochtends, wat je als profvoetballer enkel kan toejuichen. Voor mij betekent het dat ik vroeg uit de veren moet en om zes uur vertrek in Lommel. Dan kost me een autorit me twee uur en een kwartier. Op woensdag blijf ik nog steeds overnachten in Aaigem, wat me extra rust oplevert. In het verhaal van de nieuwe voedingspatronen stap ik mee. De coach stelt dat elk procentje kan helpen en heeft daar uiteraard wel een punt. Onderin sprokkelen Jong Genk en SL16 steeds meer punten en dus moeten ook wij proberen om een reeks neer te zetten.”