Parket van Bergamo start onderzoek tegen Italiaanse ex-premier Conte voor nalatigheid tijdens coronapandemie

Drie jaar na het uitbreken van de coronapandemie heeft het parket van de Noord-Italiaanse stad Bergamo een onderzoek opgestart tegen de toenmalige premier Giuseppe Conte. Hij wordt samen met achttien hoge ambtenaren beschuldigd van nalatigheid in de eerste fase van de pandemie, in het voorjaar van 2020. Met betere voorzorgsmaatregelen en sneller ingrijpen hadden mogelijk duizenden sterfgevallen vermeden kunnen worden, zegt het parket.

Zo zouden mensen overleden zijn omdat er niet genoeg ‘rode zones’ werden ingesteld, zwaar getroffen gebieden waar mensen niet in of uit mogen. Het gevaar van de pandemie werd ook onvoldoende ingeschat, wat verstrekkende gevolgen had.

Naast ex-premier Conte worden onder meer ook gewezen minister van Volksgezondheid Roberto Speranza en de president van de regio Lombardije, Attilio Fontana, geviseerd door de onderzoekers.

Italië was begin 2020 een van de eerste Europese landen die zwaar getroffen werd door het coronavirus. Vooral in de regio Bergamo hield het virus lelijk huis. In totaal zijn in Italië 188.000 mensen overleden, het is daarmee een van de zwaarst getroffen landen ter wereld.

Conte zegt dat hij wil meewerken met het gerecht en dat hij alle vertrouwen heeft in het onderzoek. Hij zegt met de grootste inzet en met volle verantwoordelijkheidszin te hebben gehandeld in een van de moeilijkste momenten die Italië ooit heeft meegemaakt.