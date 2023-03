Celstraf voor inbreker (42) die zich door kattenluik wurmde

De politie kon Pasquale V. op 14 september vorig jaar in Oostende klissen terwijl hij gestolen werkmateriaal aan het wegslepen was uit een garage. De man had ook nog buit op zak van een woninginbraak. Hij verklaarde dat hij onder invloed was van medicatie en zich niet veel meer kon herinneren. Uiteindelijk gaf hij toe dat hij over de omheining van de tuin was gesprongen en zich via een kattenluik naar binnen had gewurmd.

Later kwam aan het licht dat V. diezelfde nacht nog twee omheiningen van woningen in dezelfde buurt had doorgeknipt. Op basis van camerabeelden kon hij ook gelinkt worden aan twee inbraken in eetcafé The Clubhouse en restaurant Diplomat in Oostende. Telkens werd een raam verbrijzeld. Onderzoek van zijn gsm wees bovendien uit dat de veertiger krantenartikels had opgezocht over de inbraken.

Hardnekkig drugsprobleem

V. ontkende tevergeefs de inbraken in de horecazaken en beweerde dat hij op dat moment bij zijn moeder was. Maar die verklaarde dat ze hem eerder al buiten had gezet. Volgens de verdediging vielen de rugzak en het gezicht van V. niet te herkennen op de camerabeelden. “Ook die opzoekingen vormen geen bewijs”, pleitte meester Kris Vincke. “Mijn cliënt herviel in zijn druggebruik door problemen rond zijn kind. Hopelijk kan hij op enige mildheid rekenen.”

V. liep eerder al drie veroordelingen op, waarvan twee voor diefstallen. Hij kampt met een hardnekkig drugsprobleem.