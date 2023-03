HET PUNT VAN VAN IMPE: “Als vakbondsman is dit een serieuze valse noot op het einde van je carrière”

Neen, wettelijk doet ACV-voorzitter Marc Leemans niks mis. Hij gaat op pensioen via een SWT-regeling, en vangt zo een pak centen via de staat. Maar dat dit tot discussie leidt, is volledig terecht, vindt Liesbeth Van Impe.“Leemans slaagt er eigenhandig in om de hele discussie te heropenen, een regeling die hij met zijn vakbond verdedigd heeft om kwetsbare mensen te beschermen. Mensen die, voor alle duidelijkheid, een pak kwetsbaarder zijn dan Leemans zelf.”