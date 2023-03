FIFA krijgt de wind van voren na aanstelling van ‘supermodel’ als WK-ambassadrice: “Waarom dit nodig is… Een raadsel!”

“Potdoof”. Dat is in één woord zowat de samenvatting van de kritiek op de FIFA voor de aanstelling van Adriana Lima als ambassadrice voor het WK voor vrouwen.

Het wereldkampioenschap gaat op 20 juli 2023 van start en vindt deze keer plaats in Australië en Nieuw-Zeeland. De 41-jarige Lima zal in de aanloop naar de wereldbeker fungeren als een soort uithangbord, als de eerste ‘FIFA Global Fan Ambassador’. De Braziliaanse - gewezen model voor onder andere Victoria’s Secret - zal “globale initiatieven met voetbalfans ontwikkelen, promoten en eraan deelnemen”, klinkt het.

De mama van drie liet weten fier te zijn op haar aanstelling. En dankbaar. “Ik heb een bescheiden achtergrond en ik ben een echte voetbalfan, dus het is mooi om zo’n platform te krijgen om de fans nog dichter bij het spelletje te krijgen.”

“Wanneer je Adriana ontmoet, voel je meteen haar warmte en vriendelijkheid”, aldus FIFA-voorzitter Gianni Infantino. “En hoe benaderbaar en gepassioneerd ze is over onze sport. Ze ademt voetbal en dat is waarom ze een excellente link kan zijn tussen de FIFA en voetbalfans.”

Maar de keuze voor Lima kan niet op veel steun rekenen ‘Down Under’, waar het WK doorgaat met de VS als titelverdediger.

“Als een meisje voetbal speelt, dan ziet de wereld haar anders”, aldus Moya Dodd, ex-lid van de FIFA en gewezen kapitein van de Australische ploeg. “In plaats van complimenten te krijgen over haar looks of mooie jurkjes, wordt ze gewaardeerd omwille van haar goeie tackles of vele doelpunten. Ze wordt geadoreerd om wat ze kan, niet om hoe ze eruitziet. Waardoor ze op meer gelijke voet wordt geplaatst met haar mannelijke collega’s. Die boodschap zou nog luider moeten klinken in een WK-jaar. Hoe een supermodel in dit alles past, is me echt een raadsel.”

Dodd liet via LinkedIn weten dat ze aan de FIFA gevraagd heeft of Adriana Lima ook boodschappen zal brengen in verband met gezond eten, welzijn en het lichaamsbeeld. De Braziliaanse zei ooit dan ook dat ze abortus “een misdaad” vindt en dat ze 12 uur voor een modeshow geen vocht mee innam om zich zo uit te drogen en nog slanker voor de dag te kunnen komen.

“Hoe zal deze ambassadrice overkomen bij het grote publiek en de steeds groeiende groep van meisjes en vrouwen die het willen maken als voetbalster?”, klink het.

Ook bij Women Sport Australia werden de wenkbrauwen gefronst. Volgens hen had de FIFA beter gekozen voor een voetbalster die aan het WK zal deelnemen of een gewezen ster van het vrouwenvoetbal. “Cristiano Ronaldo is de posterboy voor het WK bij de mannen, dus waarom kiezen ze bij de vrouwen voor een model? Terwijl er speelsters als Megan Rapinoe of Sam Kerr gekozen konden worden. Dit type van rolmodel is echt onnodig.”