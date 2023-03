Wandelaar ontdekt dode leguaan van 1,2 meter langs ringweg

Animal Rescue Services (ARS) kreeg begin deze week een telefoontje van een wandelaar die langs de Westelijke Ring in Tienen plots een grote hagedis zag liggen. “Omdat hij niet zeker was of het dier nog leefde, gingen we toch snel ter plaatse”, zegt Matthieu Helleputte van ARS.

“Bij aankomst bleek de leguaan helaas toch overleden te zijn, maar zeker nog niet lang”, gaat Matthieu verder. “We namen het diertje mee, zodat er niet nog meer telefoontjes over zouden binnenkomen. Uit interesse hebben we hem ook gemeten en hij was net geen 1,2 meter lang.”

“Hoe kwam het beest daar? Er zijn maar twee opties. Ofwel is hij gedumpt omdat je sinds enkele jaren geen leguaan meer als huisdier mag houden gezien die van de positieflijst afgehaald werd. Werd hij misschien te groot of te agressief en moest hij daarom weg? Ofwel is het dier ontsnapt. Het zou niet de eerste keer zijn dat dit gebeurt. Ze kunnen goed klimmen en zijn zeer snel. Alleszins is het geen dier dat hier in de natuur voorkomt en bovendien heeft het warmte nodig. In beide gevallen zal een gebrek aan warmte hem dus fataal geworden zijn.”

© ARS