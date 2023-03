Bijna 4 jaar na dodelijk ongeval van Kayleigh (14) wordt zaak opnieuw uitgesteld: “Slechtst gevoerde onderzoek ooit”

De in verdenking gestelde X.M. tekende voor het eerst present in de politierechtbank. — © bsb/rr

In de politierechtbank van Aalst stond het proces rond het dodelijk ongeval waarbij Kayleigh Leemans (14) in 2019 om het leven kwam opnieuw op de agenda. Vier jaar na datum moesten de pleidooien er normaal donderdagochtend eindelijk gevoerd worden. Uiteindelijk werd de zaak andermaal uitgesteld na nieuwe obstakels in het onderzoek.

Het is intussen van 19 augustus 2019 geleden dat Kayleigh Leemans (14) in Nieuwerkerken (Aalst) het leven liet, nadat de auto waar ze inzat tegen een geparkeerde vrachtwagen terechtkwam. Bijna vier jaar na datum is er nog altijd geen vonnis over wie aansprakelijk is voor het fatale ongeval. Op 26 september van vorig jaar kwam de zaak ook al eens voor de politierechtbank van Aalst, maar daar werd toen om een uitstel gevraagd omdat er nog heel wat twijfel bestond over de aansprakelijkheid van de in verdenking gestelde X.M. als bestuurder van het voertuig.

Nu stonden de pleidooien opnieuw op de agenda. De zaak begon donderdagochtend meteen in mineur toen beklaagde X.M. een uur op zich liet wachten. Volgens zijn advocaat Rudy Arts ging het om een misverstand. “Ik had de moeder gemaild om te laten weten dat het zitting was, maar blijkbaar heeft ze die mail gemist”, zegt hij. Met een vertraging kwam de man toch opdagen en dat voor de eerste keer sinds de start van het proces. Ondanks alle moeite doken er nu opnieuw vragen op bij het gevoerde onderzoek, dus werd de zaak nogmaals uitgesteld.

Verschillende problemen

“Deze zaak heeft al meer dan lang genoeg geduurd”, klonk het bij de politierechter. “In het belang van iedereen komen er best zo snel mogelijk antwoorden, maar ik wil vermijden dat er op het einde van de rit discussie ontstaat over de aansprakelijkheid. Ik kan pas oordelen als alle deuren in het onderzoek gesloten zijn.”

Hij stelde namelijk verschillende problemen vast in het dossier waardoor de zaak naar zijn mening niet kon behandeld worden. Zo zouden verschillende burgerlijke partijen nog in verdenking gesteld zijn in het onderzoek. Die moeten eerst buiten verdenking gesteld worden. Daarnaast wordt de discussie tussen alle partijen nog steeds gevoerd over wie achter het stuur van de wagen zat en ook zouden verschillende sporen niet onderzocht zijn in het labo. Daarom werden er nogmaals bijkomende onderzoeksdaden gevraagd.

Bijna vier jaar geleden

Zo blijven de debatten in het proces opnieuw aanslepen. “Dit is het slechtst gevoerde onderzoek dat ik ooit heb meegemaakt”, was meester Arts van mening. Ook Anthony Mallego, die als raadsman opkomt voor de familie van Kayleigh, is het daarmee eens. “Het is bijna vier jaar geleden dat de feiten gebeurd zijn. Mijn cliënten willen nu eindelijk antwoorden en ze hopen dat de dader tot bekentenissen overgaat. Er zijn voldoende aanwijzingen die aantonen dat X.M. de bestuurder was”, zegt Mallego.

X.M. zelf zou zich niets meer herinneren van het ongeval. Hij hield het dan ook bij de uitleg van zijn advocaat en wou er verder niets aan toevoegen. Voor Severine, de mama van Kayleigh, is het nieuwe uitstel een nieuwe slag in het gezicht. Na afloop was ze te emotioneel om te reageren.

De zaak zal op donderdag 1 juni opnieuw voorkomen in de politierechtbank van Aalst. De politierechter benadrukte dat hij voor het gerechtelijk verlof in juli en augustus nog een uitspraak wil doen.