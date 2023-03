Meer dan twee ton cocaïne aangespoeld op stranden in noorden van Frankrijk

Op de stranden in het noorden van Frankrijk is de voorbije dagen meer dan twee ton cocaïne aangespoeld. Dat hebben lokale media en autoriteiten meegedeeld.

Woensdag waren twee zakken met drugs ontdekt op een strand op het schiereiland bij de stad Cherbourg, zo meldt de maritieme prefectuur. De krant Ouest France meldt, op basis van de politie, dat het gaat om een vondst van 1,5 ton cocaïne.

Zondag was ook al 850 kilo cocaïne gevonden op een strand in dezelfde regio. De marine is met een helikopter op zoek gegaan naar mogelijk andere drugspakketten.

In Noord-Franse havens, onder meer in Calais en Duinkerken, worden regelmatig grote hoeveelheden cocaïne ontdekt in containers. Vermoed wordt dat er in dit geval drugs in zee is gevallen, mogelijk tijdens het overladen naar een kleiner schip.