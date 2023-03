Club-coach Scott Parker had gesprek met Tajon Buchanan na beruchte elleboogstoot: “In sommige momenten moet je de controle houden”

Of hij de hele commotie rond de VAR gevolgd heeft? Niet met speciale aandacht, maar er was wél een gesprek met Tajon Buchanan, de man die vorig weekend eigenlijk altijd moest gaan douchen. Scott Parker vraagt dat zijn Canadese winger het kopje erbij houdt. “We hebben uitgelegd wat we van hem verwachten”, aldus Parker.

De fase met Tajon Buchanan en Gift Orban, die een elleboogstoot kreeg van de Canadees tijdens Club Brugge-Gent, zorgde voor enorm veel onbegrip omdat de VAR het incident blauwblauw liet. Parker had de fase meteen na de wedstrijd nog niet gezien, maar beaamde donderdag dat zijn Canadees goed was weggekomen. “Er is een gesprek geweest met Tajon over die specifieke situatie”, aldus Parker. “De inhoud daarvan blijft intern. Buchanan is een speler die op het randje speelt. Daar mag je niet over gaan. In sommige momenten moet je de controle houden. We hebben hem uitgelegd wat we van hem verwachten. TJ is een goede gast, hoor.”

© Isosport

Geen Hendry, Onyedika wel hersteld

En dus staat Buchanan vrijdagavond gewoon aan de aftrap op KV Oostende, dat sinds 2017 niet meer kon winnen van Club Brugge. Hendry, ex-KVO, zal er niet bij zijn. “Hij heeft nog last van een blessure aan zijn quadriceps”, weet Parker. “We hadden eigenlijk verwacht dat die blessure erger zou zijn, maar het valt mee. Dit weekend komt echter nog te vroeg.” Ook had de Engelse coach een update over Skov Olsen. “Hij herstelt goed van zijn operatie aan de appendix. Maar zoals we al communiceerden, kunnen we de komende weken niet op hem rekenen.” Onyedika, die vorig weekend ziek forfait moest geven, is wel hersteld. “Rapha trainde mee en zal in de selectie zitten”, aldus Parker.

Parker en zijn mannen willen de positieve lijn doortrekken aan zee en zo snel mogelijk die top 4 verzekeren. Een reeksje kan daarbij helpen. “Maar we blijven het match per match bekijken, zo blijven we gefocust”, weet hij. “Natuurlijk was de sfeer hier goed deze week. Maar dat was ze anders ook. Het is altijd leuker om rond te lopen in een club die het weekend daarvoor gewonnen heeft. Dat is voetbal.” En het zou nog leuker zijn voor de Bruggelingen moest er vrijdag een zes op zes volgen. “Al verwacht ik een erg agressief Oostende. Ze zitten in een bepaalde situatie en zullen alles geven om punten te pakken. Anderzijds is onze situatie er ook nog steeds: ook wij hebben punten nodig en willen gewoon winnen.”