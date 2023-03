JOUW MENING. “Leemans maakt handig gebruik van de regels, zoals vele anderen”

Het Nieuwsblad geeft om jouw mening. We vroegen aan onze lezers of de Leemans-affaire een vorm van sociale fraude is, of de Europese Unie gelijk heeft om een totaal alcoholverbod in te voeren voor jonge bestuurders en of onze lezers zich kunnen vinden in het fiscale hervormingsplan van Vincent Van Peteghem (CD&V).

Europese Unie wil totaalverbod op alcohol voor nieuwe autobestuurders

De Europese Commissie denkt aan een nultolerantie voor beginnende bestuurders. De eerste twee jaar na het behalen van het rijbewijs, zouden bestuurders geen druppel alcohol in het bloed mogen hebben. Het voorstel zit in een pakket maatregelen om de verkeersveiligheid in de Europese Unie te verhogen. Het merendeel van de reacties die we binnenkregen zijn positief. “Jongeren beseffen nog niet hoe snel een ongeval gebeurd is op de weg. Alcohol en rijden gaat gewoon niet samen”, vindt Laurens P. Veel lezers pleiten zelfs voor een totaalverbod voor alle leeftijden. Kevin T. ziet geen graten in het voorstel: “Elk meettoestel heeft een kwantificatie- en detectielimiet. Een nulwaarde kan nooit gemeten worden. Het is zinvoller om een alcohollimiet in te stellen op basis van de alcoholmeter met de hoogste kwantificatielimiet.” Al gaat het niet bij iedereen om het drinken van alcohol. “Dus als ik in de wagen een praline eet met likeur? Heb ik dan prijs?”, vraagt Gerrit C.

Een vakbondstopman die ontslagen wordt zodat hij in brugpensioen kan: “Absurd dat ze niet beseften dat dit reacties zou uitlokken”

De kritiek na de aankondiging van het ontslag van ACV-voorzitter Marc Leemans komt van alle kanten. Op 1 januari 2024 vertrekt Leemans uit vrije wil, en toch zal hij in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) stappen. N-VA heeft het over “pure sociale fraude”, Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert noemt het “wraakroepend” en Sammy Mahdi ziet het als een extra reden om het brugpensioen af te schaffen. Ook onze lezers zijn niet opgezet met de regeling. Het woord profiteur valt regelmatig, al hebben enkelingen ook begrip voor de situatie. “Hij maakt handig gebruik van de regels, zoals vele anderen”, vindt G.V.

Meer nettoloon, maar ook een duurdere winkelkar: dit is het plan voor de fiscale hervorming

Internationale instellingen zeggen al jaren dat er in België een verschuiving moet komen van lasten op arbeid naar lasten op consumptie en vermogens. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) lijkt daar nu gehoor aan te willen geven. Hij werkte een blauwdruk uit om de last op arbeid te verlagen, en dat te betalen met meer btw op consumptie, een hogere effectentaks en door te snijden in voordelen voor bedrijven. Niet alle Vivaldi-partijen zijn even enthousiast. Vooral de partijvoorzitter van MR, Georges-Louis Bouchez gaat niet akkoord. “De MR weigert de effectentaks te verhogen. De belastingen moeten worden verlaagd, niet verhoogd”, zegt hij. Onze lezers zijn verdeeld. Yves L. vindt het best een goede idee: “Het verschil tussen werken en niet werken zal zo groter worden, en gaan mensen bewuster consumeren.” Voor Jos V. is het wel belangrijk dat de btw-verhoging enkel op luxeartikelen komt. Lezers die tegen het voorstel zijn, maken zich vooral zorgen om de gepensioneerden.