Nokia laat mobiele telefoonverleden achter zich met nieuw logo

Het nieuwe logo werd zondag onthuld en bestaat uit een futuristisch aandoend geheel van vijf unieke vormen die samen het woord “Nokia” vormen. Het lettertype is strakker, en in plaats van de klassieke blauwe kleur werd er geopteerd voor een achtergrond met diverse kleurschakeringen.

“In het hoofd van vele mensen zijn we nog altijd een succesvol merk voor mobiele telefoons, maar dat is niet waar Nokia voor staat”, zegt CEO Pekka Lundmark in een interview. “We willen een nieuw merk lanceren dat zich sterk focust op netwerken en industriële digitalisering.”

Nokia profiteerde als leverancier van netwerkinfrastructuur en 5G-apparatuur onder andere van de Europese beperkingen die zijn Chinese rivaal Huawei Technologies Co. troffen. De vernieuwing gaat gepaard met een reeks nieuwe, strategische pijlers gericht op een snellere groei nu mobiele technologieën van de vijfde generatie steeds meer ingang vinden, aldus Lundmark.

Nokia 3310

Nokia was lange tijd wereldleider inzake mobiele telefoons en de iconische Nokia 3310 was een van de meest verkochte toestellen van zijn tijd. Het bedrijf miste echter de boot toen de smartphone zijn intrede deed en liet de markt van de mobiele telefoons intussen grotendeels achter zich. Er worden wel nog altijd Nokia-telefoons verkocht, maar dat gebeurt via de onderneming HMD Global, die de rechten op de naam Nokia voor de telefoonmarkt verwierf.