Grieken komen massaal op straat na dodelijke treinramp: “De pijn is in woede omgeslagen”

Honderden Grieken protesteerden woensdag in Athene na de treinramp in Larisa die al minstens 46 levens eiste. Ze zijn woedend omdat de spoorwegen in land al langer een beroerde reputatie hebben op het vlak van veiligheid en eisen dat de overheid daar iets aan doet. “De pijn is in woede omgeslagen”, klinkt het bij de betogers die eerder op de dag een wake hielden voor de slachtoffers. Op sommige plekken in de hoofdstad ontaarde het protest in rellen tegen de oproerpolitie, waarbij onder andere vuilnisbakken in brand werden gestoken.