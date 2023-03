Slechts drie Anderlecht-huurlingen komen vol aan de bak, de rest speelt ook tweede viool bij zijn tijdelijke club

© BELGA

Mohamed Bouchouari (FC Emmen)

83% speeltijd

20 wedstrijden: 1 goal, 1 assist

Contract bij RSCA: 2024

Anderlecht verhuurde op de laatste dag van de zomermercato Mohamed Bouchouari aan de Nederlandse eersteklasser FC Emmen. Vrij opvallend, gezien Bouchouari bij de RSCA Futures een vaste waarde was én een van de weinige jongeren met ervaring. Hij speelde immers al Europees voetbal met het Luxemburgse Dudelange. De flankverdediger – die in de jeugd ook al in Nederland speelde bij PSV – ontpopte zich bij Emmen al snel tot basisspeler. Ook al verkeert Emmen in acuut degradatiegevaar, toch kan Bouchouari al terugblikken op een geslaagd seizoen. Wellicht zal hij nooit een basisspeler worden bij Anderlecht, maar de voormalige Belgische jeugdinternational mag wel een mooie carrière ambiëren.

Bogdan Mykhaylichenko (Shakhtar Donetsk)

80% speeltijd

19 wedstrijden: 1 goal, 4 assists

Contract bij RSCA: 2024

Zouden ze bij Anderlecht al spijt hebben dat ze hun Oekraïense linksachter uitleenden aan Shakhtar Donetsk (met aankoopoptie)? Feit is dat paars-wit niet al te dik zit in de verdedigers en Mykhailichenko zeker zijn matchen had gespeeld. Bij Shakthar is hij basisspeler en viel hij vooral op in de Champions League: tegen Real Madrid was hij twee keer goed voor een assist. De kans dat Mykhaylichenko deze zomer terugkeert naar Anderlecht, is dan ook klein.

Kristoffer Olsson (FC Midtjylland)

77% speeltijd

19 wedstrijden: 2 goals, 1 assist

Contract bij RSCA: 2025

De Zweedse middenvelder kon zich bij Anderlecht nooit helemaal doorzetten, maar vindt in Denemarken zijn beste vorm terug. Met zijn ex-club Midtjylland overwinterde hij ook Europees, al bleek het Portugese Sporting daar te sterk. In Denemarken zijn ze best tevreden van Olsson, en Midtjylland speelt dan ook met het idee de middenvelder definitief in te lijven. Deense media spreken van een aankoopoptie van vier miljoen euro. Een serieuze smak geld, waarmee Anderlecht zijn investering zou kunnen terugverdienen.

Mo Dauda (CD Tenerife)

35% speeltijd

22 wedstrijden: 2 goals, 4 assists

Contract bij RSCA: 2023

Dauda – ooit een doelpuntenmachine bij de reserven van Anderlecht – fungeert in de Spaanse tweede klasse vooral als supersub. Hij begon nog in de basis en scoorde zelfs bij zijn debuut, maar sindsdien deemsterde hij wat weg. Zijn contract bij Anderlecht loopt deze zomer af, en de kans dat we Dauda nog in paars-wit zien, is onbestaande.

Antoine Colassin (Heerenveen)

26% speeltijd

17 wedstrijden: 0 goals, 1 assist

Contract bij RSCA: 2025

Is hij nu een spits of een middenvelder? Colassin begon bij Anderlecht als een komeet (drie goals in zijn eerste vier wedstrijden), maar viel nadien geblesseerd uit. Hij kwam amper of niet meer aan de bak en begon het seizoen bij de Futures in 1B. Als aanvallende middenvelder, toch meer de positie die hem aansprak. Bij Heerenveen – dat een aankoopoptie wist af te dwingen – moet hij het vooral stellen met invalbeurten. Scoren lukte nog niet.

Mustapha Bundu (FC Andorra)

21% speeltijd

19 wedstrijden: 2 goals, 1 assist

Contract bij RSCA: 2024

Wat is het meest problematische? Dat paars-wit ooit bijna drie miljoen euro neertelde voor Bundu, of dat hij nu ook in de Spaanse tweede klasse niet boven water komt? Bij Andorra moet hij het vooral doen met invalbeurten en daarin kan hij het verschil niet maken. Een keertje lukte dat: op 20 november tegen Lugo. Daar had hij aan een invalbeurt van een twintigtal minuten genoeg om de match te beslissen met twee goals en een assist. Tegelijkertijd ook zijn enige bij de club van Gerard Pique.

Timon Wellenreuther (Feyenoord)

20% speeltijd

6 wedstrijden: 0 clean sheets, 10 tegendoelpunten

Contract bij RSCA: 2024

Als doelman – en zeker gehuurde doelman – is het nooit makkelijk om een basisplek te claimen. Wellenreuther mocht tot voor kort enkel in de beker spelen, maar door een polsblessure bij eerste doelman Bijlow stond hij ook de afgelopen vier competitiewedstrijden in de basis bij Feyenoord. Hij kon dan nog wel geen clean sheet houden, met de Duitser in doel verloor Feyenoord nog niet. Mag hij zich opmaken voor een Nederlandse landstitel (en een verlengd verblijf)?