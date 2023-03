Vicekapitein Danilo verlengt contract bij Juventus

De Braziliaanse verdediger Danilo heeft zijn contract bij het Italiaanse Juventus tot medio 2025 verlengd, zo maakte de club donderdag bekend. De 31-jarige rechterflankverdediger speelde in Europa voor Porto, Real Madrid en Manchester City vooraleer in 2019 in Turijn neer te strijken. In totaal kwam de 49-voudige international al 142 keer in actie voor de club, waar hij ook vicekapitein is.