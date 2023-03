Bekende frituurbaas ook in beroep schuldig aan fiscale fraude: meer dan 3 miljoen euro verbeurd verklaard

Het hof van beroep in Antwerpen heeft de 67-jarige Jacobus Perdaems schuldig bevonden aan fiscale fraude. De eigenaar van Frituur Number 1 in Antwerpen werd veroordeeld tot één jaar cel en 6.000 euro geldboete met uitstel. Meer dan 3 miljoen euro werd verbeurd verklaard.

Perdaems had bij het proces in beroep verstek gelaten. Het hof van beroep volgde de eerste rechter en bevond de 67-jarige Nederlander uit Merksplas schuldig over de hele lijn. De eigenaar van de bekende Frituur Number 1 op de hoek van de Oude Koornmarkt en de Hoogstraat in Antwerpen werd veroordeeld tot een jaar cel met uitstel en een boete van 6.000 euro, eveneens met uitstel.

Hij kreeg ook een beroepsverbod van acht jaar opgelegd. Het hof verklaarde een bedrag van 3.149.000 euro verbeurd lastens Perdaems. De vennootschap van Perdaems kreeg een boete van 30.000 euro met uitstel en moet nog bijna 600.000 euro aan achterstallige vennootschapsbelasting aan de Belgische Staat betalen.

Huiszoeking

Het dossier tegen Perdaems ging tien jaar geleden van start met een fiscaal onderzoek tegen een leverancier van de bekende frituur. Het onderzoek leidde ook naar Perdaems. Hij zat op dat ogenblik in Spanje, maar stemde in met een huiszoeking in zijn vierkantshoeve in Merksplas. Perdaems had een vriend van hem opgedragen om drie miljoen euro cash, verborgen in zijn keukenblok, te gaan recupereren. Na een uit de hand gelopen ruzie tussen de twee kameraden besloot de vriend naar de politie te stappen en deed hij zijn verhaal over het zwart geld van de frituurbaas.

“Perdaems zou in de periode 2007-2012 gemiddeld 46.000 euro per maand verdiend moeten hebben om aan een bedrag van 3 miljoen te komen”, zei Koen Maenhout, advocaat van de FOD Financiën, tijdens de behandeling van de zaak. “Dat terwijl er nog geen 10.000 euro per maand werd aangegeven als werkelijke inkomsten door zijn vennootschap.” Op de toog van frituur Number 1 prijkte jarenlang een bordje met de boodschap ‘cash only’.

Ilse De Meulemeester

Behalve de fiscale fraude heeft Perdaems nog enkele rechtszaken lopen in een aanslepend conflict met ex-Miss België Ilse De Meulemeester (51), van wie hij ‘de aanbidder’ was. De frituurbaas werd al eens veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel, wegens bedreigingen aan het adres van De Meulemeester.

Op zijn beurt had Perdaems klacht ingediend tegen De Meulemeester. Zij werd schuldig bevonden aan de schriftvervalsing, maar niet aan witwassen. Een eenvoudige schuldverklaring was voldoende, Ilse De Meulemeester kreeg geen straf. In Brugge kreeg ze nadien wel een maand cel voor een lasterlijke aangifte tegen frituurbaas annex aanbieder Perdaems.

