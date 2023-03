Mike Pence weigert tot tweemaal te zeggen of hij Trump zal steunen, maar blijft ook vaag over eigen ambitie: “Andere tijden vragen ander leiderschap”

In een interview met CBS news heeft Mike Pence, de voormalige vicepresident van Donald Trump, tot tweemaal toe geweigerd om zijn steun voor de gewezen president uit te spreken. Pence blijft vaag over de verkiezingen in 2024, en laat ook nog steeds twijfel bestaan over of hij zelf kandidaat zal zijn.

De Republikeinse partij telt op dit moment twee kandidaten voor het presidentschap in 2024. Gewezen VN-ambassadrice Nikki Haley is er één van, ex-president Donald Trump de andere. De verwachting is dat daar in de komende weken of maanden nog de naam van de erg populaire Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, bijkomt. En dan is er nog het twijfelgeval Mike Pence. Zal de ex-vicepresident van Trump de strijd met hem aangaan of zich net opnieuw aan de zijde van het gewezen staatshoofd scharen?

In een interview met CBS news liet Pence na daar al duidelijkheid over te geven. Een beslissing komt er pas in de lente, zo zei hij, nadat hij en zijn vrouw Karen voldoende geluisterd hebben naar wat de Amerikanen echt willen. “We denken na over of ik me in de race zal werpen en zullen tegen de lente duidelijkheid hebben”, zegt hij.

Trump

© AFP

Wat opvalt in het interview, is dat Pence het onderwerp Donald Trump zoveel als mogelijk uit de weg gaat. Tot tweemaal toe polst de interviewster of Pence de ex-president zal steunen als die genomineerd wordt voor het presidentschap, en evenveel keer danst Pence om de vraag heen.

Hij gelooft erin dat het Amerikaanse volk in 2024 “opnieuw verstandig zal kiezen”, zoals het dat volgens hem ook in 2016 deed. “Ik ben er wel van overtuigd dat er betere keuzes zullen zijn in 2024. Andere tijden vragen om ander leiderschap. En ik ben ervan overtuigd dat onze vaandeldrager zal winnen in november 2024.”

Reagan

Pence zegt in het interview te hopen dat jongeren “weerstaan aan de verleiding om te focussen op persoonlijkheden of een populisme te omarmen dat indruist tegen de conservatieve principes”. Telkens weer lijkt hij daarmee te verwijzen naar de stijl en het beleid van Donald Trump toen die president was, maar Pence laat na het gewezen staatshoofd echt met de vinger te wijzen.

“Weet je, ik ben bij de Republikeinse Partij gekomen in de tijd van Ronald Reagan. En ik geloof echt dat de conservatieve beweging altijd geanimeerd is geweest door ideeën. Er zijn grote persoonlijkheden geweest, van Reagan tot Donald Trump. Maar het zijn de ideeën van sterke landsverdediging, fiscale verantwoordelijkheid, beperkte kracht voor de regering en traditionele waarden die de beweging echt gevormd hebben en die ook overeind zullen houden.”

Verdeeldheid

Eerder had ook Nikki Haley niet willen zeggen of ze Trump zou steunen als hij genomineerd zou worden. Zij riep wel al op tot een test van de mentale vermogens van een kandidaat als die ouder dan 75 jaar is. Trump is er 76, dus ook dat leek een sneer naar de ex-president. Dat ook Pence zijn woorden wikt en weegt, lijkt er nog meer op te wijzen dat de angst binnen de Republikeinse partij groeit voor hoe de verkiezingen in 2024 zulen uitdraaien. Wint Trump de nominatie, dan dreigt het scenario dat de meerderheid van de partij zich niet achter hem schaart. Haalt hij de nominatie niet, dreigt opnieuw een erg verdeelde partij als hij weigert om de uiteindelijke kandidaat te steunen.