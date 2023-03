Britse geheime dienst miste kans om aanslag op Ariana Grande-concert te verijdelen

De geheime dienst kreeg belangrijke informatie over de dader binnen, maar vanwege een vertraging in de verwerking van bepaalde inlichtingen werd een “aanzienlijke kans” gemist om de aanslag te voorkomen, menen de onderzoekers. Leidend onderzoeker John Saunders had ook kritiek op het feit dat MI5 te weinig informatie deelde met de antiterreurpolitie.

De moslimextremist Salman Abedi blies zichzelf op nabij de Manchester Arena. Behalve de 22 doden, 7 kinderen van wie de jongste 8 jaar was en 15 volwassenen, vielen er ook 237 gewonden. De aanslag gebeurde toen ouders aan de concertzaal aankwamen om hun kinderen op te halen.

Het was al het derde rapport van de onderzoekers. In de vorige rapporten besloten ze al dat de security in de zaal ernstige fouten maakte.

De conclusie van dit derde rapport komt overeen met eerdere parlementair onderzoek, uit 2018.

Een jongere broer van Abedi kreeg in 2020 een gevangenisstraf van zeker 55 jaar opgelegd, omdat hij hem zou hebben geholpen. Een derde broer werd in juli bij verstek veroordeeld.

De aanslag was de dodelijkste in het Verenigd Koninkrijk sinds de zelfmoordaanslagen in juli 2005 in Londen.